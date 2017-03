Doi soferi prinsi beti la volan s-au ales cu dosare penale, la Marginea si Campulung Moldovenesc

Unul dintre barbati avea permisul suspendat si I.T.P.-ul si asigurarea R.C.A. expirate.

Doi soferi prinsi bauti la volan s-au ales cu dosare penale, Duminica, in jurul orei 22.00, o patrula din cadrul Sectie 3 Politie Rurala Marginea a oprit pentru control, pe DN 17A, pe raza comunei Marginea, autoturismul cu numar provizoriu de inmatriculare, condus de un localnic de 43 de ani. Intrucat emana halena alcoolica, barbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,49 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural. In noaptea de duminica spre luni, in jurul orei 00.53, un echipaj rutier din cadrul Politiei municipiului Campulung Moldovenesc, a oprit pentru control pe strada Calea Transilvaniei din localitate, autoturismul condus de un localnic de 21 de ani. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, barbatul are permisul de conducere suspendat din 15 martie, iar autoturismul are I.T.P.-ul si asigurarea R.C.A. expirate. Totodata, acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,34 mg/l alcool pur in aerul expirat, fiind sanctionat contraventional. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul cu permisul de conducere suspendat", fiind aplicate sanctiunile contraventionale prevazute de O.U.G. nr.195/2002 și masura complementara de retinere a certificatului de inmatriculare si a placutelor cu numerele de inmatriculare ale autoturismului.