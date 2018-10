Doi soti au plonjat cu masina in raul Bistrita, la Crucea FOTO

Accident rutier, in localitatea Crucea, sambata dupa amiaza. O masina in care se aflau doua persoane a zburat efectiv in raul Bistrita dupa ce soferul a pierdut controlul volanului. Cei doi, sot si sotie, au iesit singuri din masina ajunsa in apa si au sunat la 112. Ei au primit ingrijiri medicale de la echipaje SMURD sosite la fata locului insa au refuzat sa fie transportati la spital motivand ca nu sunt in stare grava. Politistii fac cercetari pentru a stabili circumstantele in care s-a petrecut accidentul, dar cel mai probabil masina avea viteza.