Doi soti din Siret si fiica lor, raniti dupa ce masina lor s-a ciocnit de un tir, la iesirea din Radauti. Autoturismul a plonjat in sant VIDEO

Accident spectaculos, la iesirea din Radauti, judetul Suceava,la intersectia dintre DN 17 A si DJ 178 B, miercuri dupa amiaza, pe fondul ninsorii abundente si a carosabilului acoperit cu zapada. Trei persoane au fost ranite dupa ce un tir si o masina s-au ciocnit. La fata locului, un medic de la Ambulanta si un politist s-au luat la cearta de la cate victime au rezultat in urma accidentului. Un tir ucrainean, condus de un sofer de 38 de ani, din Cernauti, care vira pentru a intra in curtea firmei Egger pentru a incarca material lemnos nu a acordat prioritate de trecere unei masini in care se aflau membrii unei familii din Siret iar cele doua vehicule s-au ciocnit. In urma impactului, masina a plonjat in sant si a pus la pamant un parapet din metal. Cei trei ocupanti ai autoturismului, doi soti din orasul Siret si fiica lor, de 17 ani, au fost raniti. Ei au fost preluati de medici de la Serviciul de Ambulanta si SMURD si transportati la spital. Din fericire, starea lor nu este grava. In timp ce unul din medici evalua starea celor implicati in accident, un politist ce facea cercetari s-a enervat ca era tinut de vorba soferul tirului si s-a luat la cearta cu medicul, spre stupoarea celor de fata. Medicul a explicat ca si soferul de tir putea sa aiba rani si ca e de datoria lui sa evalueze starea tuturor celor gasiti la fata locului. Soferul tirului dar si soferita autoturismului au fost verificati cu etilotestul, rezultatul fiind negativ in ambele cazuri. Politistii fac cercetari pentru a stabili circumstantele exacte ale producerii accidentului.