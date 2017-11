Doi soti din Stroiesti s-au ales cu dosare penale. Vezi motivul

Doi soti din Stroiesti s-au ales cu dosare penale. Marti dimineata, o patrula din cadrul Sectiei 9 Politie Rurala Moara a oprit pentru control pe un drum comunal neclasificat care face accesul dinspre DJ 209D, spre centrul satului Zaharesti din comuna Stroiesti, autoturismul cu numar de inmatriculare provizoriu condus de o localnica de 25 de ani. Ulterior, la fata locului, a venit si sotul acesteia, un localnic de 28 de ani, care, a condus autoturismul din locul depistarii sotiei sale, catre locuinta acestora, aflata la cateva sute de metri. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat faptul ca autoturismul nu este inmatriculat, autorizatia provizorie de circulatie fiind expirata din 20 noiembrie, iar femeia de 25 de ani si sotul ei de 28 de ani nu detin permis de conducere pentru nicio categorie auto.In cauza s-a intocmit dosar penal, femeia de 25 de ani fiind cercetata sub aspectul comiterii infractiunilor de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana care nu poseda permis de conducere" si "punerea in circulatie sau conducerea unui vehicul neinmatriculat", iar sotul acesteia pentru comiterea a infractiunilor de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana care nu poseda permis de conducere", "incredintarea unui autovehicul pentru care legea prevede obligativitatea detinerii permisului de conducere pentru conducerea pe drumurile publice unei persoane despre care se stie ca nu poseda permis de conducere" si „punerea in circulatie sau conducerea unui vehicul neinmatriculat", ce va fi solutionat procedural.