Doi soti din comuna Moara au ajuns la spital dupa ce s-au intoxicat cu gaz metan

Doi batrani, sot si sotie de 77, respectiv 66 de ani, din comuna Moara, au ajuns la spital dupa ce s-au intoxicat cu gaz metan.

Luni noapte, in jurul orei 23.30, acestia au fost gasiti de catre fiul lor, partial inconstienti, intr-o camera din locuinta. In incaperea respectiva se simtea un miros intepator. Fiul a sunat la 112 si la fata locului a ajuns un echipaj medical. Membrii echipajului au gasit o butelie de gaz sub aragazul din camera si au interrupt alimentarea.

Victimele au fost transportate la Spitalul Judetean Suceava, fiind diagnosticate cu "intoxicatie accidentala cu gaz metan", ramanand sub observatie medicala.