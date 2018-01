In masina celor doi politistii suceveni au gasit o arma de vanatoare cu luneta si aproximativ 20 de kg de carne de vanat.

Doi soti din judetul Neamt, cercetati pentru braconaj. Potrivit politistilor, la data de 23 ianuarie, in continuarea cercetarilor privind o infractiune de braconaj comisa in data de 22 ianuarie, pe raza orasului Brosteni, cand, politistii au oprit pe raza comunei Crucea, autoturismul condus de un barbat de 40 de ani din judetul Neamt, in care se afla un barbat de 44 de ani si sotia acestuia de 35 de ani, din aceeasi localitate si in care, a fost identificata o arma de vanatoare cu luneta si cantitatea de aproximativ 20 de kg de carne de vanat, politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase, deplasati la fata locului, au stabilit faptul ca, in cauza, s-au comis infractiunile de "braconaj", "uz de arma fara drept", "nerespectarea regimului armelor si munitiilor" si "complicitate la infractiunea de braconaj". Astfel, cu ocazia verificarii autoturismului, politistii au identificat si ridicat, in vederea continuarii cercetarilor, arma de vanatoare, mai multe cartuse, cantitatea de carne si alte articole si obiecte, toate apartinand barbatului de 44 de ani. Totodata, cu ocazia deplasarii in teren si a scotocirii zonei situate pe fondul cinegetic Chiril, politistii au identificat doua schelete ale unor ciute, un rucsac si un sac de rafie, in interiorul carora se afla circa 50 kg de carne, posibil vanat. In cauza s-a dispus efectuarea urmaririi penale fata de barbatul de 44 de ani sub aspectul comiterii infractiunilor de "braconaj", "uz de arma fara drept" si "nerespectarea regimului armelor si munitiilor", iar fata de sotia sa de 35 de ani pentru comiterea infractiunii de "complicitate la braconaj". Suspectul a fost prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Vatra Dornei care a dispus masura preventiva a controlului judiciar pe o perioada de 60 de zile. Cantitatea de carne(tesut, organe si piele) a fost lasata in custodia organelor silvice pana la definitivarea cercetarilor, valoarea prejudiciului urmand sa fie stabilita de catre Directia Silvica Suceava.