Doi tineri au cazut cu ATV-ul intr-un parau, la Gura Humorului

Doi tineri de 14 si respectiv 18 ani, din municipiul Botosani, au cazut cu ATV-ul intr-un parau. Accidentul a avut loc duminica dupa amiaza pe un drum forestier de pe raza orasului Gura Humorului. Tanarul de 18 ani in timp ce conducea ATV-ul pe un drum forestier, avand-o ca pasagera pe adolescenta de 14 ani, la un moment a pierdut controlul vehiculului. Acesta s-a uitat in spate pentru a vedea cum filmeaza tanara plimbarea lor, a virat stanga si a parasit drumul, cazand in albia Paraului Bocanci la o difefenta de nivel de circa sapte metri. In urma accidentului cei doi au fost raniti usor. Tanarul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, fiindu-i recoltate mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.