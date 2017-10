Doi tineri au fost depistati de politisti la volan fara permise de conducere. Sambata, ora 23.40, o patrula din cadrul Poliției orasului Cajvana a identificat pe DJ 178D, din localitate, un autoturism, al carui conducator auto a incercat sa se sustraga controlului virand brusc pe o strada laturalnica, motiv pentru care, s-a procedat la urmarirea si oprirea acestuia la circa 200 de metri. In urma verificarilor, conducatorul auto a fost identificat de polițisti ca fiind un localnic de 18 ani, care nu figureaza in bazele de date ca fiind posesor de permis de conducere. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere", ce va fi solutionat procedural. In noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 02.40, o patrula din cadrul Secției 1 Poliție Rurala Vadu Moldovei, a oprit pentru control pe raza comunei Boroaia, autoturismul condus de un tanar de 24 de ani, din comuna Dolhesti. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, polițistii au constatat faptul ca, tanarul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere", ce va fi soluționat procedural.