Cei doi au furat doua geci si o vesta din fas.

Doi tineri au fost prinsi furand dintr-un hipermarket din municipiul Suceava. Marti, in jurul orei 18.30, Sectia de Politie Burdujeni a fost sesizata de angajatul unui magazin din municipiul Suceava, despre faptul ca, agentii de paza au surprins doi tineri, care au furat din incinta magazinului mai multe articole de imbracaminte. Politistii deplasati la fata locului i-au identificat pe cei doi autori, ca fiind un tanar de 25 de ani si unul de 22 de ani, ambii din municipiul Suceava, care au recunoscut faptul ca, prin ruperea elementelor de securitate, au sustras din magazin doua geci si o vesta din fas, valoarea prejudiciului fiind de circa 156 lei. Bunurile au fost ridicate pe baza de dovada si predate reprezentantului magazinului, in cauza fiind intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de furt calificat, ce va fi solutionat procedural.