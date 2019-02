Doi tineri au fost prinsi in timp ce furau componente de la caile ferate, la Siret

Doi frati au fost prinsi in timp ce furau placi de beton din componenta cailor ferate. Joi dupa amiaza, politistii Politiei orasului Siret au fost sesizati de catre un politist din cadrul Politiei Transporturi Feroviare Dornesti cu privire la faptul ca in zona haltei Manastioara se afla doua persoane cu un atelaj hipo care sustrag placi de beton din componenta cailor ferate.

Patrula de serviciu din cadrul Politiei orasului Siret s-a deplasat pe strada Plaiesilor din orasul Siret, unde a oprit pentru control un atelaj hipo condus de catre un tanar de 21 de ani, acesta fiind insotit de catre fratele sau, de 19 ani, ambii din orasul Siret. In interiorul atelajului hipo au fost identificate 16 placi de beton care fac parte din componenta cailor ferate romane. Politistii au intocmit in cauza cu privere la savarsirea infractiunii de furt calificat.