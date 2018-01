Doi tineri din Dumbraveni au fost retinuti dupa ce au batut si talharit un batran

Un localnic din comuna Dumbraveni a fost agresat si talharit in propria curte, de doi indivizi care se pregateau sa ii sparga casa. Este vorba despre un barbat de 66 de ani, care aflandu-se in casa a auzit un geam de la una din incaperi spargandu-se. Acesta a iesit in curte pentru a vedea ce se intampla iar in momentul in care a ajuns in dreptul coltului de la locuinta a vazut doi tineri. Cei doi indivizi l-au lovit dupa care l-au buzunarit si i-au furat din buzunar suma 100 de lei. Imediat hotii au disparut in intuneric. Politistii au efectuat cercetari si i-au prins pe atacatorii barbatului, ambii localnici, Daniel-Vlad I., de 23 ani si Nicu S., de 25 ani. Indivizii imprumutau deseori bani de la victima. Cei doi au fost joi seara retinuti in arestul IPJ Suceava pe o perioada de 24 ore, pentru savarsirea infractiunii de talharie calificata. Vineri acestia urmeaza sa fie prezentati Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava, in vederea stabilirii unor masuri preventive.