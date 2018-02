Doi tineri din Falticeni, trimisi la inchisoare pentru trafic de minori

Doi tineri din Falticeni au fost trimisi la inchisoare pentru trafic de minori. Astfel, luni noapte, Politia municipiului Falticeni, a primit spre aplicare mandatele de executare a pedepsei inchisorii emise de Tribunalul Suceava, fata de Adam Oana Mariana, de 28 de ani, din localitate, condamnata la pedeapsa de 4 ani si 8 luni de inchisoare cu executare, pentru savarsirea infractiunii de "trafic de minori" si pe Buchila Anor-Petru, de 26 de ani, condamnat la pedeapsa de 4 ani si 6 luni inchisoare cu executare, pentru savarsirea infractiunii de "trafic de minori" si "santaj". Cele doua persoane au fost identificate de politisti la domiciliu, fiind retinute, escortate si incarcerate in Penitenciarul Botosani. Faptele pentru care cei doi tineri sunt condamnati s-au petrecut in perioada anilor 2012 -2014, iar reteaua de prostitutie era formata din mai multe persoane. Acestia au desfasurat activitati infractionale ce au constatat in recrutarea, transferarea si gazduirea unor tinere minore, provenite din medii vulnerabile, familii ce le asigurau un grad redus de ocrotire si experienta de viata redusa, in scopul exploatarii acestora prin determinare sau obligare la practicarea prostitutiei in folosul lor. Succesul traficantilor in activitatile de punctare si recrutare a tinerelor era asigurat de comportamentul traficantilor, care initial era unul manierat, manifestand disponibilitate inceperii unei relatii serioase de prietenie, dar care urmareau in realitate obtinerea increderii tinerelor respective. Victimele au acceptat propunerile, avand in vedere lipsa unei alte alternative, iar in masura in care initial sau ulterior deveneau reticente, li se adresau amenintari verbale sau erau agresate fizic sau moral. In acest mod au fost racolate si exploatate patru minore, cu varste cuprinse intre 15 si 16 ani. Raporturile sexuale aveau loc in apartamente inchiriate de traficanti, la locuinta clientilor, in autoturisme sau locatii de cazare din zona municipiului Falticeni sau a localitatilor limitrofe, de fiecare data acestea fiind sub supravegherea traficantilor de carne vie. Adam Oana Mariana practica si ea prostitutia alaturi de cele patru minore, imprejurare in care le gasea acestora clienti.