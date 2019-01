Doi tineri din Iasi, prinsi de jandarmii suceveni dupa ce au furat parfumuri in valoare de 2.500 lei

Doi tineri de 14 si respectiv 17 ani, domiciliati in judetul Iasi, au fost prinsi de jandarmii suceveni dupa ce au furat parfumuri dintr-un magazin din municipiul Suceava. Sambata seara, in jurul orei 19.40, un echipaj de jandarmerie a observat pe strada Calea Unirii din municipiul Suceava, doi tineri care, la vederea echipajului, au devenit agitati, incercand sa evite contactul cu fortele de ordine.

Avand in vedere comportamentul acestora, jandarmii i-au oprit si la controlul efectuat asupra acestora au gasit mai multe parfumuri. Cei doi tineri au recunoscut ca au sustras parfumurile respective dintr-un magazin din municipiul Suceava, dupa ce au inlaturat elementele de siguranta ale acestora.

Jandarmii au intocmit actele de sesizare privind savarsirea infractiunii de "furt calificat", iar cei doi minori si bunurile gasite asupra lor, evaluate la aproximativ 2.500 lei, au fost predate Inspectoratului de Politie Judetean Suceava in vederea continuarii cercetarilor.

Potrivit unui comunicat de presa transmis de Inspectoratul de Jandarmi Judetean Suceava, in perioada 18 - 20 ianuarie, jandarmii au intervenit, independent sau in cooperare cu politia, la un numar de trei apeluri efectuate prin SNUAU 112 si au aplicat un numar de 33 sanctiuni contraventionale in valoare de 5000 lei.

Jandarmii din cadrul celor sase posturi montane au actionat pentru mentinerea unui climat de liniste, respectarea legislatiei de mediu si a normelor privind ariile si rezervatiile naturale protejate, precum si pentru informarea si acordarea de sprijin turistilor aflati pe traseele montane si prevenirea si combaterea infractiunilor. Totodata, au fost constatate patru infractiuni.