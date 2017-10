Doi tineri din Slatioara, morti dupa ce au plonjat cu BMW-ul intr-un stalp VIDEO si FOTO

Cei doi prieteni, de 19 si 20 de ani, urmau sa plece joi spre Belgia. Unul dintre ei, care avea permis de conducere de cateva luni, cumparase un BMW in urma cu doar cateva zile si au vrut sa testeze masina. Din pacate a fost pentru ei ultimul drum si asta din cauza vitezei dar si a alcoolului, spun martorii.

Tragedie rutiera la Rasca, in satul Buda, miercuri noapte. Doi tineri din Slatioara au murit pe loc dupa ce efectiv au zburat cu masina pe contrasens, intr-o curba, si autoturismul a lovit un cap de pod iar apoi un stalp de electricitate pe care vehiculul l-a pus la pamant. Cei doi prieteni, de 19 si 20 de ani, urmau sa plece joi spre Belgia. Unul dintre ei, care avea permis de conducere de cateva luni, cumparase un BMW in urma cu doar cateva zile si au vrut sa testeze masina. Din pacate a fost pentru ei ultimul drum si asta din cauza vitezei dar si a alcoolului, spun martorii. Dupa ce a lovit un cap de pod pe contrasens, vehiculul a zburat pur si simplu in stalpul de electricitate, un transformator electric din zona arzand in urma accidentului. Localnicii care locuiesc in zona in care s-a produs tragedia au auzit bubuitori puternice si au vazut scanteile de la trasformator si de aceea au iesit afara. Martorii spun ca tinerii erau deja morti pentru ca nu raspundeau la stimuli. Mai mult, satenii povestesc ca cei doi ar fi consumat bauturi alcoolice in trei baruri, din Slatioara si din Buda, unde au dat de baut de sufletul lor, fapt care a mirat pe toata lumea. Acul vitezometrului s-a oprit la 220 de kilometri la ora. De altfel, si in portbagajul vehiculului transformat intr-un morman de fiare erau sticle cu bautura. Bucati din masina erau imprastiate peste tot, joi dimineata, la locul tragediei. Satenii din Buda au ramas si fara energie electrica dupa distrugerea stalpului iar munictorii de la EoN au ajuns in zona pentru a remedia situatia. Vom reveni cu informatii si marturii de la fata locului!