Doi tineri din Suceava, raniti grav, dupa ce masina cu care fugeau de politisti a ajuns intr-un podet VIDEO

Soferul de 29 de ani a ajuns in coma la spital, fiind internat la Terapie Intensiva.

Grav accident rutier, marti noapte, pe DN 17, in localitatea suceveana Stroiesti. Masina cu care goneau doi tineri urmariti de politie s-a izbit violent intr-un cap de pod. Un tanar de 29 de ani, Andrei S., din Suceava, a ajuns in coma la spital iar altul de 30 a fost ranit si el. Autoturismul, cu numere provizorii si volan pe partea dreapta, condus de un sucevean de 29 de ani, a fost observat in muncipiul Suceava iar agentii au vrut sa il opreasca. Soferul nu s-a conformat si a apasat si mai tare pedala de acceleratie. Politistii au pornit in urmarirea vehiculului si, la distanta de peste 15 kilometri, la iesire din Stroiesti, din cauza vitezei, soferul a pierdut controlul volanului si a intrat cu masina intr-un podet dupa care vehiculul s-a rasturnat in sant. In urma impactului, ambii ocupanti ai masinii au ramas incarcerati, fiind scosi de pompierii de la Descarcerare. Ei au fost transportati la Spitalul Judetean Suceava de echipaje SMURD. Soferul de 29 de ani se afla in stare foarte grava, in coma la Terapie Intensiva, cu leziuni la nivelul capului dar si cu fracturi, medicii fiind rezervati in ce priveste evoluatia starii sale.Pasagerul a de 30 de ani a scapat cu rani mai usoare. Autoturismul ajuns in sant a fost facut zob. In urma verificarilor efectuate de politisti, a rezultat ca soferul avea permisul de conducere anulat iar autorizatia de circulatie a masinii era expirata. La spital soferului i s-au recoltat probe de sange in vederea stabilirii alcoolemiei.