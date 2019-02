Doi tineri din municipiul Suceava au fost retinuti pentru talharie calificata si furt calificat

Doi frati din municipiul Suceava au fost retinuti pentru savarsirea infractiunilor de talharie calificata si furt calificat. Furtul a avut loc, in data de 14 februarie, in magazinul Profi, de pe strada Tineretului, din municipiul Suceava. In jurul orei 18.00, o femeie, sef de tura in magazin, a fost anuntata de colege despre faptul ca in supermarket a intrat un tanar, care in trecut a mai sustras bunuri de acolo. Suspectul era insotit de un alt tanar. Pentru a preveni un alt furt, femeia s-a postat in zona intrarii, unde, in momentul in care cel de-al doilea tanar a vrut sa iasa, a observat ca avea o sacosa cu mai multe produse alimentare sustrase din magazin. I-a solicitat acestuia sa se opreasca, moment in care, tanarul a imbrancit-o, continuandu-si deplasarea. Femeia l-a prins pe tanar de mana, dar acesta a lovit-o si a fugit.

La scurt timp, dupa ce cei doi au fugit de la fata locului, la aproximativ 20 metri, fata de intrarea in magazin, a fost gasita o sacosa in care se aflau bunurile sustrase.

Joi, in baza probatoriului administrat, s-a dispus retinerea celor doi frati de 17 si respectiv 22 ani, pentru comiterea infractiunilor de "talharie calificata" si "furt calificat", cei doi fiind introdusi in arestul I.P.J. Suceava. In cursul zilei de vineri, tanarul de 22 ani urmeaza sa fie prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva.