Cei doi tineri s-au ales cu dosare penale.

Doi tineri fara permis, prinsi de politistii suceveni in trafic. Miercuri, ora 22.20, un echipaj din cadrul Politiei municipiului Radauti, a oprit pentru control pe strada Iacob Zadik din localitate, autoturismul condus de un tanar de 26 de ani, din localitate. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, tanarul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto, iar autoturismul i-a fost incredintat pentru a fi condus pe drumurile publice de un localnic de 30 de ani. In cauza s-a intocmit dosar penal, tanarul de 26 de ani fiind cercetat pentru savarșirea infractiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana care nu poseda permis de conducere", iar barbatul de 30 de ani pentru comiterea infractiunii de "incredintarea unui autovehicul pentru conducerea pe drumurile publice unei persoane despre care stie ca nu poseda permis de conducere", ce va fi solutionat procedural. Miercuri, ora 23.40, o patrula din cadrul Politiei municipiului Falticeni, a oprit pentru control pe strada Revolutiei din localitate, autoturismul cu numar de circulatie provizoriu, condus de un tanar de 20 de ani, din comuna Slatina. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, autoturismul este neinmatriculat, autorizatia de circulatie provizorie fiind expirata din 11 ianuarie, iar tanarul de 20 de ani nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "conducerea unui autovehicul pe drumurile publice de catre o persoana care nu poseda permis de conducere" si "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neinmatriculat", ce va fi solutionat procedural.