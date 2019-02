Doi tineri s-au ales cu dosare penale dupa ce au fost prinsi fara permise la volan. Unul dintre ei are doar 17 ani. Miercuri noapte, o patrula din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Marginea a oprit pentru control pe un drum comunal neclasificat din comuna Dornesti, autoturismul condus de un minor de 17 ani, din orasul Milisauti.

In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca minorul nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie auto.

In noaptea de miercuri spre joi, un echipaj rutier din cadrul Politiei municipiului Suceava a oprit pentru control pe strada Grigore Alexandru Ghica din localitate, autoturismul condus de un tanar de 18 ani din comuna Patrauti.

In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca tanarul nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie auto.

Cei doi tineri s-au ales cu dosare penale sub spectul comiterii infractiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere".