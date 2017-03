Doi ucraineni, prinsi de politistii de frontiera cu tigari de contrabanda, la Vascauti

Tigarile in valoare de aproape 12.000 lei au fost confiscate.

Politistii de frontiera din cadrul Sectorului PF Siret au declansat, joi, o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigari de provenienta ucraineana, in zona de responsabilitate. Astfel, in jurul orei 04.00, oamenii legii au observat, pe directia localitatii de frontiera Vascauti, doua persoane care transportau colete voluminoase de la frontiera de stat spre interiorul tarii. Politistii de frontiera au trecut la urmarirea si somarea prin voce a celor in cauza, moment in care acestia au abandonat coletele si au incercat sa fuga. In urma actiunii s-a reusit retinerea unui barbat, cetatean ucrainean, identificat ulterior ca fiind Vasyl T., in varsta de 31 ani, domiciliat in satul Stercea din Ucraina. In zona respectiva, politistii de frontiera au descoperit doua colete, invelite in folie de culoare neagra, care au fost transportate la sediul sectorului, unde in urma inventarierii s-a constatat ca acestea contin 1.000 pachete tigari, de diferite marci, de provenienta ucraineana. La scurt timp, politistii de frontiera au identificat si retinut, in P.T.F. Siret, pe sensul de iesire din tara si cea de-a doua persoana care a participat la activitatea de contrabanda si anume Oleksandr D., in varsta de 26 de ani, cetatean ucrainean. Intreaga cantitate de tigari in valoare de 11.900 lei a fost ridicata in vederea confiscarii, iar celor doi cetateni ucraineni li s-au intocmit lucrari penale sub aspectul savarsirii infractiunilor de trecere frauduloasa a frontierei de stat si contrabanda in forma agravanta.