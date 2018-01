Dolhasca. O fetita de patru ani, mama si bunica ei, de negasit de o saptamana FOTO

O fetita de patru ani, mama si bunica ei, de negasit de o saptamana. Politistii le cauta pe Vera Aioanei, de 25 ani, domiciliata in orasul Dolhasca, Alexandra Maria Aioanei, de patru ani, din aceeasi localitate si Elena Balan, de 49 ani, domiciliata in Republica Moldova. In data de 17 ianuarie, in jurul orei 07.00, cele trei au plecat de la adresa de domiciliu si nu au mai revenit pana in prezent.

Semnalmentele Verei Aioanei: inaltime 1,60 m, constitutie atletica, ochi albastri, par blond, pana la nivelul umerilor, fata ovala, sprancene arcuite, nas drept. La data plecarii aceasta era imbracata cu geaca albastra din fas, blugi de culoare neagra, gen colanti, in picioare purta ghete negre din piele, cu sireturi, avand asupra sa o geanta maro deschis. Semnalmentele minorei Alexandra Maria Aioanei: inaltime aprox. 80 cm, ten deschis, par blond, drept, ochi albastri. La data plecarii fetita era imbracata cu o geaca de culoare roz.

Semnalmentele Elenei Balan: inaltime aprox. 1,70 m, corpolenta, fata ovala, parul saten, tuns scurt, are accent moldovenesc, poarta ochelari. La data plecarii aceasta era imbracata cu o geaca albastru inchis, pantaloni de culoare inchisa, iar in picioare purta cizme negre, pana la nivelul genunchiului. Persoanele care detin date cu privire la persoanele in cauza, sunt rugate sa apeleze Politia prin 112 sau sa se adreseze celei mai apropiate unitati de politie.