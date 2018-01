Dolhasca. Un individ a spart aceeasi locuinta de mai multe ori

Acesta a furat mai multe bunuri, prejudiciul fiind estimat de persoana vatamata la suma de 2.000 lei.

Un individ a spart aceeasi locuinta de mai multe ori. Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Falticeni au dispus, joi, punerea in miscare a actiunii penale impotriva lui P.D. pentru savarsirea infractiunii de furt calificat in forma continuata(trei acte materiale), iar la aceeasi data a fost luata masura controlului judiciar fata de acesta. In zilele de 25 decembrie, 26 decembrie si 5 ianuarie individul a patruns prin efractie in locuinta persoanei vatamate R.C. din localitatea Dolhasca, de unde a furat mai multe bunuri, prejudiciul fiind estimat de persoana vatamata la suma de 2000 lei.