Dorel de la Drumuri a facut marcaje rutiere pe drum european peste o vulpe care zacea moarta pe carosabil FOTO

Gangaiala lui Dorel nu are margini in tara lui 'merge si asa', iar dovada stau fotografii postate de mai multi soferi pe o retea de socializare, imagini care infatiseaza cum se pot face, mai nou, marcajele rutiere pe DE 85, la doar cativa kilometri distanta de municipiul Suceava. Da, de data asta e vorba despre Dorel de la Drumuri, si cum o fotografie face cat o mie de cuvinte nu vom comenta foarte mult. Si totusi, ce o fi fost in mintea lui Dorel cand a marcat linia continua peste o vulpe care zacea moarta in drum dupa ce a fost calcata de o masina? Si-o fi pus Dorel multe intrebari despre cum sa faca marcajul chiar peste lesul bietului animal sau pur si simplu i-a fost lene sa ridice cadavrul din drum? Sau poate s-o fi gandit el ca vulpea cu pricina o sa ramana lipita pentru

totdeauna pe sosea. Nu stim la ce s-a gandit Dorel dar rezultatul muncii sale este de-a dreptul SUBLIM PANA LA LACRIMI pe imagini, incat ne-a trecut prin cap la un moment dat ca ar putea fi truncate. Stati linistiti, nu sunt truncate, sunt pe bune, si Dorel sigur s-a gandit 'ca merge si asa'. Oricum marcajul facut de el e demn de o pictura postmordenista. Omul o fi artist si noi il criticam aiurea !