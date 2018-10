Dorna Arini. O batrana a suferit arsuri, incercand sa aprinda focul

O batrana de 79 de ani, din comuna Dorna Arini, a suferit arsuri, incercand sa aprinda focul. Incidentul s-a petrecut miercuri dimineata. Femeia a incercat sa aprinda focul in soba cu o lumanare si la un moment dat s-au aprins hainele pe ea. In acel moment batrana a iesit in hol si a strigat dupa ajutor, iar fiul sau si sotia acestuia, care locuiesc in acelasi imobil, au intervenit si au stins focul, dupa care au sunat la 112. La fata locului a ajuns un echipaj medical care i-a acordat victimei primul ajutor dupa care a transportat-o la Spitalul Municipal Vatra Dornei. Batrana a fost diagnosticata cu arsuri gradul II, zona hemitorace stang, brat stang, zona lombara stanga. Aceasta a fost transportata la Spitalul Judetean Suceava.