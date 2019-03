Dosar penal de Martisor. Tanar prins beat la volan pe cand mergea cu masina in zig zag, in centrul Sucevei

Dosar penal in loc de martisor. Sofer prins baut la volan chiar in timp ce circula cu masina in zig zag prin centrul Sucevei. La primele ore ale zilei 1 Martie, in timp ce se afla in exercitarea atributiunilor de serviciu, un echipaj al Biroului Rutier Suceava a oprit pe strada Ana Ipatescu, autoturismul marca Volkswagen Polo deoarece deplasarea acestuia era haotica.La volanul autoturismului a fost identificat un tanar de 20 ani, din municipiul Botosani, care se intorcea de la o petrecere. Intrucat conducatorul auto emana halena alcoolica a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,64 mg/l alcool pur in aerul expirat. Avand in vedere rezultatul testarii aerului expirat, conducatorul auto a fost condus la Spitalul Judetean de Suceava, unde i-au fost prelevate doua probe de sange la interval de o ora necesare pentru stabilirea alcoolemiei. In cauza a fost intocmit dosar penal pentru comiterea infractiunii de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante.