Dosar penal pentru stapanul celor doi caini amstaff care au sfasiat in strada un ciobanesc, la Brosteni VIDEO

Tanarul sustine ca animalele au ajuns accidental in drum si ca nu le-ar fi asmutit el.

Proprietarul celor doi caini amstaff filmati pe o strada din orasul Brosteni in timp ce sfasiau un ciobanesc fara stapan s-a ales cu dosar penal. Severin Ciprian este cercetat de IPJ Suceava pentru: organizarea de lupte intre caini fara drept, fapta ce se pedepseste inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda. Conform purtatorului de cuvant al IPJ Suceava, Ionut Epureanu, s-au facut deja o serie de verificari in baze de date iar tanarul are inscrise animalele in registrul cainilor periculosi. El sustine ca nu ar fi pregatit cainii pentru lupte si nici nu i-ar fi asmutit impotriva ciobanescului ranit grav si ca cei doi caini din rasa amstaff ar fi ajuns accidental in drum. Tanarul a ajuns in atentie IPJ Suceava dupa ce au fost postate pe facebook imagini socante in care un caine ciobanesc este atacat in plina strada, in orasul Brosteni, si pur si simplu sfasiat de doi caini periculosi. Ciobanescul a ramas fara ochi in urma atacului iar zona capului ii este distrusa. Incidentul a fost filmat de doi tineri sau copii, care se aud pe filmare amuzandu-se. Cainele grav ranit a ajuns in grija celor de la Asociatia Casa lui Patrocle din Suceava. Reprezentantii asociatiei sustin ca stapanul celor doi caini din rasa amstaff si-ar fi asmutit animalele sa il sfasie pe ciobanescul fara stapan. Alte persoane, tot pe reteaua de socializare spun insa ca stapanul celor doi caini nu ar fi fost cu ei, ci tatal acestuia. Cert este ca doi caini periculosi au ajuns in drum, fara lesa, fara botnita si au si atacat alt animal.