Politistii au oprit in trafic, marti, ora 21.10, pe D.C. 59 Fetesti - Adancata autoturismul inmatriculat in Bulgaria, condus de un barbat de 38 ani, din comuna Adancata. Oamenii legii au stabilit ca barbatul nu poseda permis de conducere. Acestia au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de conducerea unui vehicul fara permis de conducere.