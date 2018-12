Dosar penal pentru un tanar care a facut drifturi pe o strada din municipiul Campulung Moldovenesc

Un tanar de 22 de ani s-a ales cu dosar penal dupa ce a facut drifturi pe o strada din Campulung Moldovenesc. Sambata, in jurul orei 00.30, Politia municipiului Campulung Moldovenesc a fost sesizata telefonic despre faptul ca, un autoturism face drifturi la intersectia str. Ciprian Porumbescu cu str. Caprioarei din localitate.

La fata locului s-au deplasat politistii care au identificat in intersectia respectiva un autoturism oprit. La volan se afla un localnic de 22 de ani, care nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto.

Tanarul s-a ales cu dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "conducerea unui vehicul fara permis de conducere".