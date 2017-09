Dosar penal pentru un tanar care a fost prins la volan fara permis, in municipiul Suceava

Un tanar a fost prins de politisti la volan fara permis. In noaptea de joi spre vineri, ora 01.30, in timp ce executa serviciul de patrulare pe raza cartierului Burdujeni, un echipaj din cadrul Sectiei de Politie s-a sesizat despre faptul ca, la intersectia strazii Tineretului cu strada Aurora, un autoturism este stationat neregulamentar, motiv pentru care s-a procedat la identificarea conducatorului auto, acesta fiind un tanar de 27 de ani din comuna Patrauti. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca tanarul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto, iar numarul de inmatriculare al autoturismul este atribuit unui alt vehicul. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana care nu poseda permis de conducere", "punerea in circulatie sau conducerea unui autovehicul neinmatriculat" ÅŸi "punerea in circulatie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu numar fals de inmatriculare", ce va fi solutionat procedural.