Hotul a memorat codul tastat de victima pentru blocarea dulapului.

Dosar penal pentru un tanar din Botosani care a furat bunuri dintr-un mall din Suceava. Sectia de politie Burdujeni a fost sesizata de un localnic de 32 de ani, despre faptul ca, persoane necunoscute i-au furat o geaca cu bunuri din dulapul destinat clientilor din incinta Iulius Mall Suceava. Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca, vineri, in jurul orei 10.00, barbatul si-a lasat intr-un dulap destinat bagajelor clientilor, o geaca cu diverse bunuri, a format cifrul de securitate, a verificat daca usa este asigurata si s-a deplasat prin mall. Dupa aproximativ 25 de ninute a revenit in zona unde si-a lasat bunurile si a vazut ca usa dulapului era inchisa, neasigurata, iar din interior lipsea geaca in care avea cheile de acasa. In urma activitatilor intreprinse de politisti, persoana banuita de comiterea faptei a fost identificata ca fiind un tanar de 19 ani, din judetul Botosani, care a recunoscut faptul ca, fiind in zona dulapurilor destinate pentru bagajele clientilor, a observat si memorat codul tastat de victima pentru blocarea dulapului, dupa care a sustras din interior o geaca, ce a fost recuperata si restituita persoanei vatamate.In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de furt calificat, ce va fi solutionat procedural.