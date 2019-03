Dosare penale pentru 140 de pachete cu tigari

Politistii din cadrul Politiei orasului Siret desfasurand activitati specifice pe linia prevenirii si combaterii traficului cu produse accizabile, au oprit, vineri dupa amiaza, pe strada Alexandru cel Bun din orasul Siret, autoturismul condus de o femeie de 57 ani, din municipiul Radauti, iar pasager pe scaunul din dreapta se afla o alta femeie de 60 ani, tot din municipiul Radauti.

In urma controlului efectuat asupra autoturismului, in interiorul acestuia a fost identificata cantitatea totala de 1.600 tigari de provenienta duty-free, apartinand celor doua femei.

Cantitatea de tigari in valoare totala de aproximativ 950 lei a fost ridicata in vederea confiscarii.

Tot vineri, in jurul orei 23.00, politistii SPR13 Balcauti, desfasurand activitati pe linia prevenirii si combaterii traficului cu produse accizabile, au oprit pe raza localitatii Negostina, comuna Balcauti, autoturismul condus de un barbat de 30 ani, din municipiul Radauti.

In urma controlului efectuat asupra autoturismului, in interiorul acestuia a fost identificata cantitatea de 1.200 tigari de provenienta duty-free, pentru care soferul nu a putut prezenta documente de provenienta.

Intreaga cantitate de tigari, in valoare totala de aproximativ 720 lei, a fost ridicata in vederea confiscarii.

De asemenea, in urma verificarii actelor autoturismului, s-a constatat ca nu avea polita RCA valabila si inspectia tehnica periodica era expirata, astfel ca s-a luat masura sanctionarii contraventionale a conducatorului auto cu amenda in cuantum de 1.000 lei si retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor cu numere de inmatriculare.

Pentru cele 140 de pachete cu tigari, politistii au intocmit dosare penale sub aspectul savarsirii infractiunii de "contrabanda".