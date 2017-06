Dosare penale pentru soferi prinsi bauti sau fara permis de conducere la volan. Miercuri, ora 17.15, o patrula din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Galanesti, a oprit pentru control pe DJ 178F, din comuna Galanesti, autoturismul condus de o femeie de 42 de ani, din comuna Fratautii Vechi. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, femeia are permisul de conducere suspendat. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana careia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendat", ce va fi solutionat procedural. Miercuri, ora 21.40, o patrula din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Marginea, a oprit pentru control pe un drum comunal de pe raza localitatii Marginea, autoturismul condus de un localnic de 45 de ani. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,45 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural. Joi, ora 10.40, un echipaj din cadrul Politiei orasului Cajvana a oprit pentru control pe DC 43, din localitate, autoturismul condus de un localnic de 25 de ani. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, tanarul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. Tanarul s-a ales cu dosar penal. Joi, ora 14.45, o patrula din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Galanesti a oprit pentru control, pe raza comunei Voitinel, autoturismul inmatriculat in strainatate condus de un localnic de 27 de ani. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, barbatul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. Acesta s-a ales cu dosar penal. Joi, ora 21.50, in timp ce actiona pe raza comunei Fratautii Vechi, o patrula din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Galanesti, a oprit pentru control autovehiculul condus de un localnic de 36 de ani.Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,48 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal.