Dosare penale pentru taieri ilegale si furt de arbori

Dosare penale pentru taieri ilegale si de arbori. Miercuri, ora 09.00, pe timpul serviciului, o patrula din cadrul Postului de politie Crucea a sesizat faptul ca, dintr-o padure apartinand Ocolului Silvic Crucea, au fost taiati ilegal si sustrasi mai multi arbori, fiind identificate 28 de cioate din speciile molid, brad si fag. Astfel, specialistii silvici solicitati la fata locului au stabilit un volum total de 49,803 m.c., cu o valoare totala de 14.282 lei.Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca, arborii din partida unde a fost comisa infractiunea sunt marcati in totalitate si urmau sa fie exploatati de o societate comerciala cu sediul in judetul Bistrita Nasaud in cursul lunii septembrie 2017, insa, pe timpul exploatarii unei cantitati de material lemnos dintr-o partida alaturata, un barbat de 34 de ani, administratorul unei societati comerciale din comuna Saru Dornei, a taiat si sustras cei 28 de arbori. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "taiere fara drept de arbori", si "furt de arbori", cercetarile fiind continuate de politisti si specialistii Garzii Forestiere Suceava. Miercuri, in jurul orei 12.00, Postul de politie Dorna Arini a fost sesizat de Ocolul Silvic Vatra Dornei despre faptul ca, un barbat de 62 de ani din comuna Dorna Arini, a taiat si sustras mai multi arbori, din suprafata de padure proprietatea tatal sau, decedat. Politistii deplasati la fata locului au identificat sapte cioate din specia molid, iar conform calculului valorii pagubei intocmit de specialistii Ocolului Silvic Vatra Dornei, a rezultat un volum total de 1,996 m.c. si o valoare de 392 lei.Cu ocazia audierii, barbatul a declarat faptul ca, a taiat cei sapte arbori pentru a-i folosi in gospodarie. In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "taiere fara drept de arbori", ce va fi solutionat procedural. Joi, ora 19.00, Sectia 3 Politie Rurala Marginea a fost sesizata de un padurar din cadrul Ocolului Silvic Solca, despre faptul ca, persoane necunoscute au sustras material lemnos doborat de fenomenele naturale. Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca, la joi, in jurul orei 16.00, in timp ce efectua un control in padurea comunala Volovat, padurarul a identificat doi barbati de 25 si 36 de ani si o femeie de 44 de ani, toti trei din comuna Burla, care transportau cu atelajele hipo, 1,60 m.c. material lemnos, sustras din padure, in valoare de circa 662 lei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de furt de arbori, ce va fi solutionat procedural.