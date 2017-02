Doua accidente in lant, pe DE85, cu 5 raniti si 7 vehicule implicate. Dupa ce o ambulanta a ajuns in sant, un tir a vrut sa treaca de coada de masini si a intrat in alte autoturisme VIDEO si FOTO

Soferul care a intrat in ambulanta, un localnic din Danila, era baut.

Coliziune in lant, pe DE 85, in zona Patrauti. Cinci persoane au fost ranite si 7 autovehicule avariate, in urma a doua accidente care au legatura unul cu altul. O masina de ambulanta s-a ciocnit in trafic cu an alt autoturism intrat pe contrasesns si in urma impactului ambulanta a ajuns in sant. In masina era doar soferul, care se indrepta spre Suceava pentru a prelua un pacient de la Spitalul Judetean Suceava, urmand sa il duca la Radauti. La un moment dat, in fata autosanitarei a parut o masina pe contrasens, care a lovit ambulanta. Autosanitara a ajuns in santul de la marginea drumului dupa impact. In urma acestui accident s-au format cozi de masini pe drum. Numai ca un sofer de tir din Neamt, pe nume Robu Adrian, de 39 de ani, a venit in viteza si a vrut sa treaca de coada de masini, intrand pe contrasens. A sfarsit insa prin a lovi un autoturism, care s-a rotit de cateva ori pe sosea si a plonjat in alte trei masini din coloana. In urma celui de al doilea accident, 4 persoane au fost ranite si transportate la Spitalul Judetean Suceava. Soferul masinii lovite initial de tir este in stare destul de grava. La fata locului au intervenit echipaje de la Serviciul de Ambulanta, de la SMURD dar si politisti care fac cercetari.Trebuie sa spus ca este vorba despre un drum intens circulat si care duce spre Vama Siret. In urma cercetarilor efectuate de politisti a rezultat ca soferul intrat pe contrsens, care a lovit masina de ambulanta, pe nume Tcaciuc Mugurel, din Danila, de 46 de ani, era baut. Acesta avea o alcoolemie in aerul expirat de 0,31 miligrame alcool pur la mie.