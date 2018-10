Doua adolescente au fost lovite de o masina pe o trecere de pietoni din fata unui liceu din Marginea

Un accident rutier produs joi dimineata in Marginea s-a soldat cu ranirea a doua adolescente, de 14 si 15 ani. Acestea au fost lovite de o masina in timp ce traversau pe trecerea de pietoni din fata Liceului Tehnologic "Vasile Gherasim".

Un barbat de 44 de ani, din comuna Horodnic de Sus, conducea autoturismul marca Dacia Logan, avand directia de deplasare dinspre Horodnic de Sus spre centrul comunei Marginea. Soferul, cand a ajuns in dreptul liceului, nu a acordat prioritate de trecere celor doua minore, angajate in traversarea regulamentara a strazii pe trecerea pentru pietoni marcata si semnalizata corespunzator.

In urma impactului acestea au fost ranite, motiv pentru care au fost transportate cu ambulanta la Spitalul Municipal Radauti.

Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Barbatul s-a ales cu dosar peanl pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa.