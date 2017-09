Doua aparate de investigatie radiologica ultraperformante, date in folosinta la Spitalul Judetean Suceava. Timp de o saptamana se pot face investigatii gratuite VIDEO

Este vorba despre investigatii la un mamograf de ultima generatie si la un osteodensitometru digital.

Investigatii gratuite la aparate radiologice de ultima generatie, la Spitalul Judetean Suceava, pe parcursul saptamanii viitoare. Este vorba despre investigatii la un mamograf ultraperformat si la un osteodensitometru digital. La cea mai importanta unitate spitaliceasca din judetul Suceava s-a achizitionat recent un mamograf, care a fost pus in functiune miercuri, si care permite realizarea unor mamografii 3D, adica aparatul reda imagini in profunzime. Se poate astfel depista o tumora ascunsa la san, au explicat radiologii suceveni. Seful laboratorului de radiologie si imagistica din cadrul Spitalului Judetean Suceava, Adrian Tataranu, a declarat in cadrul unei conferinte de presa ca se pot testa gratuit la mamograf femeile de peste 40 de ani, cu risc de cancer mamar in sensul ca au in familie antecedente de tumori mamare sau ovariene pe linie materna, dar si femei cu tumori ovariene sau a glandei mamare. Programarile pentru mamografie se fac incepand de miercuri, 27 septembrie, pana vineri, 29 septembrie, in intervalul orar 8-16, la tel. 0745 966 254 si 0230 222 098 interior 187. Medicul radiolog sucevean Agatha Petrescu, cea care interpreteaza imaginile stocate de mamograf, a declarat ca noul aparat cu care a fost dotat Spitalul Judetean Suceava este un mamograf cu tomosinteza sau tridimensional care reprezinta 'cea mai avansata tehnica de investigare a sanului din lume'.Imaginile obtinute cu ajutorul acestui aparat sunt disponibile pentru citire imediata si pot fi stocate intr-un istoric personal al pacientului. Zilnic, in medie, se pot efectua 6-7 mamografii, in functie de complexitatea cazurilor.