Doua autoturisme Lexus, confiscate la Vama Siret, pentru ca soferii aveau ascunse in interior tigari de contrabanda

Doua autoturisme marca Lexus au fost confiscate in P.T.F. Siret, dupa ce soferii au ascuns in ele tigari de contrabanda. Tigarile erau ascunse in spatii special amenajate in zona farurilor, in semiaripile din fata, precum si in spatarul banchetelor. Politistii de frontiera si lucratorii vamali din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Siret au descoperit, duminica seara, cu ajutorul cainelui politist Nah, specializat in depistarea produselor din tutun, peste 1.000 pachete de tigari, ascunse in doua autoturisme marca Lexus, inmatriculate in Irlanda. Tigarile erau ascunse in spatii special amenajate in zona farurilor, in semiaripile din fata, precum si in spatarul banchetelor.Conducatorii auto, un cetatean moldovean si altul cu dubla cetatenie romano-moldoveana, in varsta de 28 ani, respectiv 29 de ani, au fost sanctionati contraventional cu amenzi in valoare de 6.000 lei fiecare, iar intreaga cantitate de tigari, in valoare de aproximativ 1.300 lei, a fost ridicata in vederea confiscarii.Totodata, cele doua autoturisme marca Lexus, in valoare totala de 45.000 lei, au fost ridicate in vederea confiscarii, deoarece aveau spatii special amenajate pentru transportul tigarilor. De asemenea, politistii de frontiera din cadrul Sectorului P.F Brodina, au descoperit si confiscat, in apropierea frontierei de stat, 2.000 pachete tigari, marca Marble, de provenienta ucraineana in valoare de 22.000 lei.In continuare, se fac cercetari in vederea depistarii persoanelor implicate in activitatea infractionala, la final urmand a fi luate masurile legale ce se impun.