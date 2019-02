Doua autoturisme au fost cuprinse de flacari pe raza localitatii Boroaia, in noaptea de luni spre marti. Cele doua masini, marcile Opel Corsa si Fiat Bravo, se aflau parcate in incinta unei foste societati comerciale, langa o hala dezafectata. La fata locului au intervenit pentru localizarea si lichidarea incendiului pompierii Detasamentului Falticeni. Pompierii au stabilit ca incendiul a pornit de la un scurtcicuit electric care a avut loc la instalatia electrica a autoturismului Opel. In urma incendiului autoturismul marca Opel a fost distrus in totalitate, iar autovehiculul marca Fiat Bravo ce se afla in apropierea acestuia, a fost distrus partial, respectiv pe partea dreapta ca urmare a apropierii de flacara incendiului.

Din cauza faptului ca la fata locului nu au fost identificati proprietarii celor doua autoturisme, s-a procedat la verificarea acestora in baza de date, stabilindu-se ca autoturismul Opel apartine unui barbat de 48 ani, din judetul Bistrita Nasaud, iar autoturismul Fiat apartine unei femei de 56 ani, din judetul Cluj. Valoarea pagubelor a fost estimata la aproximativ 6.000 de lei.