Doua femei au ajuns la spital cu arsuri in urma unui incendiu

Doua femei din Bosanci au ajuns la Spitalul Judetean Suceava cu arsuri, sambata noapte, in urma unui incendiu. Camera in care se afla centrala termica din locuinta celor doua a luat foc, in miez de noapte. Cele doua femei, din care o tanara de 20 de ani,s-au deplasat in camera centralei termice pe lemne situata in spatele locuintei pentru a aprinde focul. Tanara a alimentat centrala cu lemne, dupa care a turnat in interiorul acesteia benzina, iar in momentul in care a aprins un chibrit, vaporii benzinei din interior s-au aprins si le-au surprins pe cele doua, care au suferit leziuni. De asemenea, s-au aprins si bunurile care se aflau langa centrala. Medicii spun ca starea celor doua ranite nu este grava, insa ele au ramas internate in spital. Incendiu a fost stins de pompierii de la ISU Suceava, care au intervenit in zona. Au ars doar materiale combustibile din interiorul camerei centrale, spun pompierii, pagubele fiind de doar 1000 de lei.