Doua femei moarte de frig, una din ele adusa la spital cu hipotermie din propria casa

Decesele s-au inregistrat la Draguseni si in municipiul Suceava.

Doua decese din cauza frigului, in judetul Suceava, dupa ce temperaturile au scazut dramatic. Unul din decese s-a petrecut si pe fondul consumului de alcool insa in celalat caz persoana decedata a intrat in hipotermie dupa ce a stat in locuinta neincalzita. In localitatea Draguseni, o femeie a fost gasita fara suflare in strada, dupa ce, cel mai probabil a cazut acolo din cauza consumului de alcool si nu s-a mai putut ridica. Descoperirea a fost facuta de un localnic, in timp ce acesta curata zapada de pe drumul din fata locuintei sale. El a gasit trupul femeii de 64 de ani, originara din Pascani, pe marginea drumului si acoperit de un strat subtire de zapada. A fost solicitata o ambulanta, dar echipajul sosit la fata locului a constatat ca persoana in cauza era decedata de cateva ore din cauza frigului. Politistii care au deschis un dosar de cercetare in acest caz au stabilit ca femeia locuia fara forme legale in comuna Draguseni, in casa parinteasca. Ea era cunoscuta ca fiind consumatoare de bauturi alcoolice, locuia singura si obisnuia frecvent sa se deplaseze in localitatile invecinate. Cea in cauza a fost vazuta de sateni cu o seara inainte, in jurul orei 20.00, la un bar din apropiere fiind in stare avansata de ebrietate.La examinarea externa, cadavrul nu prezenta semne de violenta pe suprafata corpului. O alta femeie, de 78 de ani, din municipiul Suceava, a fost adusa din propria casa in coma si cu hipotermie la Spitalul Judetean. Medicii de la Urgente au sunat la 112 pentru a anunta cazul. Cu ocazia cercetarilor efectuate de politisti s-a constatat faptul ca batrana locuia impreuna cu cei doi fii ai sai, ambii fara ocupatie si cunoscuti ca fiind consumatori de bauturi alcoolice. Ea a decedat la scurt timp dupa ce a fost adusa la spital in coma de etiologie neprecizata, cu hipotermie si fara raspuns la manevrele de resuscitare.