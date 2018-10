Doua femei ranite in urma unei explozii, la Capu Campului, dupa ce au aprins focul cu benzina

Doua femei au ajuns ranite, la Spitalul Judetean Suceava, in urma unei explozii produse intr-o locuinta din Capu Campului. Femeile, una de de 94 ani si cealalta in varsta de 62 ani, in timp ce se aflau la domiciliul celei din urma, au incercat sa aprinda focul in soba cu ajutorul unui lichid inflamabil, respectiv benzina, moment in care in camera s-a produs o explozie. Explozia a fost urmata de un incendiu care a deteriorat partial mai multe bunuri si a provocat vatamarea persoanelor in cauza. Flacarile au fost stinse cu ajutorul vecinilor.In urma leziunilor provocate de incendiu, cele doua femei au fost transportate cu ambulanta la Spitalul Judetean Suceava pentru acordarea de ingrijiri medicale, acestea prezentand arsuri de gradul doi, in mai multe zone ale corpului. Medicii spun ca viata nu le-a fost pusa in pericol. Si politistii fac cercetari pentru a stabili circumstantele exacte ale producerii exploziei.