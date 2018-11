Doua femei s-au ales cu dosare penale dupa ce au fost prinse cu tigari de contrabanda

Doua femei, de 72 si respectiv 54 de ani, s-au ales cu dosare penale dupa ce au fost prinse cu tigari de contrabanda. Joi, in jurul orei 11.00, un echipaj din cadrul Politiei municipiului C-lung Moldovenesc a oprit pentru control pe strada Calea Bucovinei din localitate, autoturismul condus de un barbat de 52 de ani, din judetul Cluj, in care se aflau in calitate de pasagere, trei femei de 47, 54 si 72 de ani, toate din județul Cluj.

In urma controlului, in bagajele femeilor de 72 si 54 de ani, politistii au identificat 250, respectiv 100 de pachete de tigari de contrabanda care nu aveau aplicat timbru fiscal.

Totodata, in autovehicul au fost identificate articole de imbracaminte si de uz personal fara documente de provenienta, motiv pentru care, s-a dispus masura sanctionarii contraventionale si ridicarea in vederea confiscarii a bunurilor in valoare de aproximativ 300 lei.

Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda, cele 350 de pachete de tigari, in valoare de 2.100 lei, fiind ridicate in vederea continuarii cercetarilor.