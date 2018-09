Doua fetite, lovite de masina unui sofer baut, pe cand mergeau pe marginea drumului

Incidentul s-a petrecut la Patrauti.

Doua fetite, de 12 si 14 ani, au fost lovite de o masina in timp ce mergeau pe marginea drumului, de un sofer de 28 de ani, in stare de ebrietate. Incidentul s-a petrecut duminica dupa amiaza, la Patrauti, iar soferul a plecat de la fata locului fiind gasit ulterior de politisti. Conform politistilor, in jurul orei 15:40, Dobrea Mugurel Gheorghe, de 28 de ani, din comuna Patrauti, in timp ce efectua un viraj la dreapta, le-a surprins si accidentat pe minorele aflate pe marginea drumului.Ulterior, tanarul a parasit locul producerii accidentului. Fetele dar si parintii lor au refuzat sa fie duse la spital spunand ca nu ar fi suferit leziuni. Copilele nu prezentau urme aparente de leziuni, iar in lipsa consultului unui medic legist nu a fost posibila stabilirea cu exactitate a acestui aspect.

Dupa cautari, autoturismul care a dat peste acestea a fost identificat in curtea lui Dobrea Mugurel Gheorghe. Soferul a fost gasit la domiciliul sau si a fost testat cu aparatul etilotest, rezultand o alcoolemie de 0,55 mg/l alcool pur in aerul expirat. Acestuia i-au fost prelevate doua mostre de sange pentru stabilirea alcoolemiei. Dobrea Mugurel Gheorghe a prezentat politistilor un permis de conducere eliberat de autoritatile din Ucraina, valabil pentru categoriile A,B,C. Permisul de conducere a fost retinut si se vor efectua verificari pentru a se stabili cu exactitate modalitatea de dobandire si veridicitatea acestuia, politistii suspectand ca documentul este fals. Tanarul s-a ales cu dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de vatamare corporala din culpa, parasirea locului accidentului ori modificarea sau stergerea urmelor acestuia, conducerea unui vehicul fara permis de conducere si sub influenta alcoolului sau a altor substante.