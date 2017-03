Una dintre firme a fost sanctionata contraventional cu amenda in valoare de 25.000 lei.

Doua firme din Galanesti amendate de Politie si Garda Forestiera. Marti, o echipa mixta formata din politisti ai Biroului de Combatere a Delictelor Silvice Suceava si specialisti ai Garzii Forestiere Suceava, au efectuat controale la doua societati comerciale din comuna Galanesti cu obiect de activitate prelucrarea materialului lemnos, ocazie cu care, a constatat faptul ca, una dintre firme, a expediat cantitatea de 48,36 m.c. lemn rotund de lucru de esenta rasinoase, fara provenienta legala, in sensul ca, a consemnat gresit datele in avizele de insotire, iar in urma interogarii aplicatiei informatice, acestea apareau pe un alt document. In cauza s-a dispus sanctionarea contraventionala a societatii conform Legii nr.170/2010 cu modificarile ulterioare, iar materialul lemnos in valoare de 14.943 lei a fost confiscat. In urma verificarii celeilalte firme, echipa de control a constatat faptul ca, aceasta a aplicat aceeasi metoda, in sensul ca, a expediat cantitatea de 106,34 m.c. cherestea rasinoase, fara provenienta legala, prin completarea eronata a datelor in avizele de insotire, iar in urma verificarii registrului de intrari-iesiri a materialului lemnos si a interogarii aplicatiei, s-a constatat faptul ca, aceasta aparea pe un alt document.Firma a fost sanctionata contraventional cu amenda in valoare de 25.000 lei, conform prevederilor Legii nr.170/2010 cu modificarile ulterioare, iar materialul lemnos in valoare de 57.104 lei, a fost confiscat.