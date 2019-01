Doua firme din judetul Suceava, amendate de Consiliul Concurentei pentru trucarea unei licitatii

Consiliul Concurentei a sanctionat trei companii de pe piata lemnului( doua din judetul Suceava si una din Neamt) pentru trucarea unei licitatii. Astfel cele trei firme au fost sanctionate cu amenzi totale de 2.315.077 lei (aprox. 497.866 euro) pentru trucarea unei licitatii derulate de Romsilva prin Directia Silvica Neamt pentru valorificarea lemnului fasonat. In cadrul investigatiei declansate la starsitul anului 2016, Autoritatea de Concurenta a constatat ca Forestar SA, Nico Paul SRL si Saniral SRL au stabilit preturile ofertelor cu care au participat la licitatia in plic inchis pentru 94 de loturi de lemn fasonat. Licitatia publica in plic inchis este tipul de licitatie pe parcursul careia partile participante trebuie sa pastreze confidentialitatea pretului oferit pentru bunul licitat. Prin realizarea acestei intelegeri, cele trei companii nu si-au mai stabilit independent comportamentul in cadrul licitatiei, eliminand concurenta dintre ele.

Forestar SA a fost amendata cu 1.439.069 de lei(aproximativ 309.477 euro), Nico-Paul SRL a primit o sanctiune de 410.696 de lei(aproximativ 88.322 euro), iar Saniral SRL a primit o amenda de 465.313 lei(aproximativ 100.067 euro).

Toate cele trei companii au recunoscut participarea la fapta anticoncurentiala si au beneficiat de reducerea cu 15% din nivelul de baza al amenzii.