Doua masini furate identificate de politisti in interval de doar cateva ore, la Solca

Oamenii legii fac cercetari pentru prinderea autorilor.

Doua masini furate indentificate de politisti in interval de doar cateva ore. Sambata, in jurul orei 01.00, Politia Orasului Solca a fost sesizata prin 112 de catre un barbat de 40 ani, din orasul Solca, despre faptul ca persoane necunoscute i-au sustras din curtea locuintei autoturismul marca Audi. Cu ocazia cercetarii la fata locului, oamenii legii au stabilit ca barbatul a parcat autoturismul respectiv in curtea locuintei sale cu usile descuiate si cu cheile in contact. Mai mult, acesta a lasat si portile de acces in curte larg deschise. In timpul cercetarilor politistii au identificat la o distanta de aproximativ 200 metri de locuinta barbatului, un autoturism marca VW Passat, in dreptul cimitirului din localitate. Oamenii legii au stabilit ca autoturismul respectiv apartine unei femei din orasul Vicovu de Sus. Masina a fost examinata criminalistic si predata proprietarei. Politistii, in jurul orei 03.30, pe raza orasului Solca, au identificat abandonat si autoturismul Audi. Acestia au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de furt calificat.