Doua minore au fost ranite dupa ce masina in care se aflau a intrat intr-un stalp de beton, la Horodnic de Sus

Soferita nu a adaptat viteza intr-o curba si a parasit carosabilul.

Doua minore au fost ranite dupa ce masina in care se aflau a intrat intr-un stalp de beton. Miercuri, ora 08.00, in timp ce conducea autoturismul pe DC 45, din directia Horodnic de Sus spre municipiul Radauti, o femeie de 42 de ani, din comuna Horodnic de Sus, nu a adaptat viteza intr-o curba, a parasit carosabilul si a acrosat un stalp din beton. In urma impactului, a rezultat distrugerea stalpului, avarierea autoturismului si ranirea usoara a doua minore de cinci ani si sase ani, ambele din comuna Horodnic de Sus, pasagere in autoturism. Conducatoarea auto a fost testata cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.