Doua minore din Vicovu de Jos au pus politistii pe jar dupa ce au disparut de la domiciliu. Oamenii legii au facut filtre in trafic pentru identificarea lor. Cele doua au fost gasite la Radauti, unde au ajuns cu o bicicleta. Sambata noapte, o femeie din comuna Vicovu de Jos, a sesizat prin SNUAU 112 faptul ca, in jurul orei 17.00, doua minore de 12 ani si, respectiv de 11 ani, ambele din aceeasi localitate, au disparut in imprejurari suspecte. In urma verificarilor efectuate s-a stabilit ca sambata, minora de 12 ani se afla in vizita la minora de 11 ani, cele doua fiind colege de scoala. In jurul orei 17.00, in urma unor discutii contradictorii avute cu mama sa, fata de 12 ani a plecat in mod voluntar de la locuinta de domiciliu, fiind insotita si de colega sa. La nivelul Politiei Municipiului Radauti si Politiei Orasului Vicovu de Sus au fost constituite echipe de cautare, peste 25 de politisti participand la activitati. In paralel, politistii judiciaristi au intensificat activitatile investigative in vederea stabilirii traseului de deplasare. Politistii rutieri au efectuat mai multe filtre rutiere si au prezentat participantilor la trafic datele minorelor in vederea identificarii acestora. S-a stabilit ca cele doua minore au plecat din localitatea Vicovu de Jos si s-au deplasat cu o bicicleta, pana in municipiul Radauti. In urma activitatilor desfasurate, la ora 00.10, cele doua fete au fost identificate, in zona Parcului Central, de patrula de siguranta publica din cadrul Politiei Municipiului Radauti. La ora 00.40, acestea a fost predate parintilor. Din verificarile ulterioare s-a stabilit ca cele doua minore nu au fost victime ale vreunei infractiuni.