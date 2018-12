Doua minore ranite intr-un accident produs pe raza localitatii Udesti. Duminica, in jurul orei 13.00, in timp ce conducea autoturismul intr-o curba pe DJ 208A, in afara localitatii Rusii Manastioara din comuna Udesti, pe fondul neadaptarii vitezei, un tanar de 21 de ani, din orasul Liteni, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune cu autoutilitara condusa regulamentar de un barbat de 25 de ani, din comuna Bosanci, care a fost proiectata intr-un arbore de pe marginea drumului.

Din accident, a rezultat ranirea a doua minore de 13 si 14 ani, ambele din orasul Liteni, pasagere in autoturismul condus de tanarul de 21 de ani.

Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Politistii au intocmit in cauza dosar penal.