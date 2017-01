Cele doua persoane au ramas internate in unitatea medicala.

Doua persoane au ajuns la Spitalul Judetean Suceava, in data de 1 ianuarie, dupa ce au suferit rani provocate de explozia unor petarde. Este vorba de un barbat in varsta de 50 de ani din Dorna Arini si un baiat de 12 ani din Patrauti. Minorul a suferit o arsura de gradul I-II regiunea interfesiera iar barbatul un traumatism ochi drept. Cei doi au ramas internati in unitatea medicala(in sectiile de Chirurgie Infantila si de Oftalmologie).