Doua persoane au ajuns la spital dupa ce au cazut in albia unui parau. Incidentul s-a petrecut miercuri noapte pe raza satului Paltinu. Un barbat se deplasa la volanul unui autoturism pe DN 17 A, din directia comunei Sadova spre comuna Vatra Moldovitei, avand ca pasager pe bancheta din spate o localnica de 18 ani.

La un moment dat, soferul a oprit autoturismul, iar tanara a coborat, deplasandu-se pe marginea partii carosabile. La un moment dat, din cauza neatentiei si a intunericului, aceasta a cazut de pe un pod, in albia paraului.

Soferul a iesit din autoturism, pentru a vedea ce s-a intamplat, moment in care a alunecat si el, cazand in acelasi loc. Cei doi au reusit sa iasa singuri din apa si barbatul a sunat la 112. La fata locului au venit mai multe echipaje medicale, care au transportat victimele la Spitalul Municipal Campulung Moldovenesc. Politistii au fost sesizati in acest caz. Oamenii legii au intocmit in cauza dosar penal privind infractiunii de vatamare corporala din culpa.